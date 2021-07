Le discariche abusive con i rifiuti pericolosi (anche nell'oasi naturale) e il milione di euro sequestrato

Rifiuti e soldi. La guardia di finanza, su richiesta dei pm Stefano Amendola e Francesco Natale De Tommasi, mercoledì mattina ha eseguito un'ordinanza nei confronti di otto persone - 5 ai domiciliari e 3 sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - accusate a vario titolo di traffico illecito di rifiuti, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, truffa, inquinamento ambientale e attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Le fiamme gialle hanno anche sequestrato 1 milione e 200mila euro, un impianto di recupero rifiuti a Gessate e quattro camion. L’indagine, hanno spiegato i finanzieri in una nota, nasce da un'inchiesta del 2018 che aveva portato alla scoperta di una discarica abusiva di oltre 30mila metri quadrati a Cassano d’Adda, nel territorio dell'oasi naturale del Parco Nord, dove "erano state ammassate e interrate oltre 40mila tonnellate di rifiuti, inclusi .

Andando avanti con le indagini, hanno ricostruito i militari, era stata sequestrata anche "un'altra discarica abusiva di 26mila metri quadrati a Pioltello, dove era in corso un’opera di reinterro area per raggiungimento quota stradale con l’illecito utilizzo di rifiuti e dove emergeva che anche nel passato erano state sotterrate grosse quantità di analoghi materiali". E non è finita. Perché a febbraio 2020 i finanzieri hanno poi sequestrato un ulteriore impianto di recupero e di riciclo a Liscate, che "raccoglieva rifiuti da trasportatori non autorizzati compilando falsi formulari di identificazione per giustificare la giacenza delle masse prese in carico".

In quello che la finanza definisce un "sistema fraudolento", nel quale evidentemente rientrava anche la discarica di Gessate sequestrata ora, "tra il 2016 e il 2020" sono stati trattati "oltre 800mila tonnellate di rifiuti".