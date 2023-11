La discarica abusiva vicino al fiume con rottami e fabbricati

Scoperta una discarica abusiva nel comune di Canegrate, tra Legnano e Parabiago. All’interno diversi veicoli e rottami a contatto con il terreno non impermeabilizzato. Presenti anche alcuni fabbricati costruiti senza autorizzazione con all’interno un’officina. Le indagini sulla discarica abusiva sono iniziate ad agosto dopo che gli elicotteri della sezione aerea della guardia di finanza di Varese avevano notato un’area sospetta.

3mila metri quadrati di rifiuti per un totale di circa 60 tonnellate e la costruzione di strutture nei pressi del corso di un fiume. Questo è ciò che è stato trovato dalle fiamme gialle di Varese congiuntamente con quelle di Legnano.

L’area è stata sequestrata dalla guardia di finanza che ha segnalato il caso alla procura di Milano per i reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, abusivismo edilizio in area di interesse ambientale e abusivismo di gestione di veicoli fuori uso e di rifiuti. Il responsabile è stato denunciato.