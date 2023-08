Il parcheggio di Milano trasformato in una discarica abusiva

Un frigorifero, una lavatrice, poi un passeggino e un divano, oltre a diverse scatole di cartone. Immondizia ammassata in strada, a margine di un parcheggio. È quello che succede in via Ciriè a Milano (zona Niguarda).

I rifiuti, stando a quanto appreso da MilanoToday, sarebbero stati abbandonati da alcuni condomini che vivono nei palazzi vicini nelle scorse settimane. "Ho segnalato più volte la situazione ad Amsa, ma non ho ricevuto alcuna risposta, nel frattempo il cumulo sta diventando sempre più grosso", ha riferito a MilanoToday Walter C., residente che vive in zona.