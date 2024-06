L'area trasformata in discarica abusiva: tre denunciati

Scaricavano abusivamente una grande quantità di rifiuti di varia natura in un'area nei pressi della fermata M2 di Cologno Nord, di proprietà del Comune di Milano e di un importante gruppo bancario. Tre persone sono state sorprese in flagranza e denunciate, lunedì mattina, in seguito a un'operazione congiunta delle polizie locali di Cologno Monzese (nucleo presidio del territorio) e Milano (nucleo tutela animali).

L'intervento, delegato dalla procura di Monza, fa parte di un piano di controlli e indagini che, da mesi, vengono portati avanti, per contrastrare i reati ambientali. Durante gli scorsi mesi, gli agenti hanno compiuto un lavoro di appostamento e monitoraggio di dati e informazioni, la cui conclusione è appunto la denuncia delle tre persone colte in flagranza mentre scaricavano i rifiuti.

I tre denunciati rispondono di diversi reati: invasione di terreno, trasporto illecito di rifiuti, attività non autorizzata di gestione di rifiuti e concorso di persone nel reato. Il mezzo utilizzato per il trasporto del materiale è stato sequestrato, così come l'area trasformata in discarica abusiva. I tre rischiano la reclusione da 3 mesi a 1 anno o una multa da 2.600 a 26mila euro.