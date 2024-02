Rifiuti pericolosi e incendi: scoperta maxi discarica abusiva

Fiamme e rifiuti. La guardia di finanza di Pavia ha sequestrato nei giorni scorsi oltre 2mila tonnellate di rifiuti pericolosi, industriali e speciali illecitamente stoccati all'interno di una vasta area a due passi da Vigevano, nel Pavese.

Nella discarica abusiva - nata su un terreno già confiscato in passato - c'erano "rottami ferrosi, lastre in fibra d'amianto, olii minerali esausti, solventi ed altri prodotti chimici, autoveicoli non bonificati e materiale edile", come riportato dalla procura pavese in una nota.

Nel corso dell'ispezione nell'area, ampia 20mila metri quadrati, gli investigatori hanno anche trovato tracce di incendi "appiccati dolosamente al fine di incenerire parte dei cumuli di rifiuti accumulatisi nel tempo, con le conseguenti gravi ripercussioni ambientali derivanti dall'emissione nell'aria dei fumi della combustione".

Stando a quanto ricostruito dalle indagini, i precedenti proprietari - dopo la confisca - avrebbero ridotto i terreni in una discarica abusiva. Grazie alle foto trappole, le fiamme gialle sono anche riuscite a individuare 13 persone che, con la compiacenza dei titolari, hanno scaricato rifiuti lì. "Nei confronti dei responsabili sono state avviate le necessarie azioni di recupero per il danno ambientale arrecato così come - ha concluso la procura - è già stato intrapreso l'iter per la messa in sicurezza e bonifica del sito".