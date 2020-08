"Ritrovo di pregiudicati, un accoltellamento e violazione norme anti covid": chiusi il disco pub Clepatra e il lounge bar Marrakech

La presenza di numerosi pregiudicati, le ripetute e violenti liti e l'inosservanza delle norme anti covid. Sono queste le ragioni che hanno spinto il questore a chiudere il Disco Pub Cleopatra di via Romilli a Milano e il Lounge Bar Marrakech di via Piemonte a Pioltello, sospendendone la licenza rispettivamente per 15 e 10 giorni.

La sospensione della licenza al Disco Pub Cleopatra, si legge in una nota della questura, "si è resa necessaria in quanto, a seguito di controlli effettuati da novembre 2019 a oggi, l'esercizio pubblico è risultato frequentato da numerosi soggetti con precedenti penali e di polizia. Il locale, in cui recentemente sono stati sanzionati clienti per inosservanza delle norme anti-Covid, inoltre, tra il 2018 e il 2019, è risultato destinatario di 3 provvedimenti di sospensione della licenza".

Per quanto riguarda la sospensione della licenza al Lounge Bar Marrakech, invece, alla base del provvedimento ci sono ripetuti interventi della polizia per liti violente tra gli avventori. "In particolare - annota la questura - il 7 novembre 2019, da una lite degenerata fuori dal bar tra due avventori, uno dei quali, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, veniva rapinato dall'altro che lo accoltellava al fianco e all'addome. Inoltre, durante vari controlli, il locale è risultato frequentato da persone con precedenti penali e di polizia".