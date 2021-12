Igiene scarsa e 'narghilè irregolare' nel discopub: multa da 4mila euro

Una multa da 4500 euro. È quando ha ricevuto un discopub di Cinisello Balsamo (Milano) dove i carabinieri di Sesto San Giovanni hanno riscontrato diverse irregolarità

In particolare, i militari hanno rilevato che il locale aveva carenze igienico sanitarie, non metteva in pratica le procedure obbligatorie di autocontrollo e utilizzava come composto per narghilé del materiale non tracciabile.

Controlli e multe anche in un Pub di Bresso, dove i carabinieri hanno elevato un verbale da 3mila euro dopo aver riscontrato carenze strutturali, che sono state segnalate ad Ats, e la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo.

Da ultimo, la compagnia è intervenuta anche in un bar di Sesto, che è stato risparmiato dalle multe, sebbene, anche qui, siano state notate carenze strutturali, riferite ad Ats. Nel complesso durante le verifiche sono state controllati 66 persone e 24 green pass senza che fosse trovata alcuna irregolarità.