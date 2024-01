Alcolici e pregiudicati: chiusa la discoteca abusiva

Una discoteca abusiva è stata chiusa nella notte tra sabato e domenica. A intervenire, dopo una segnalazione, i carabinieri di Affori con il nucleo annonaria e commercio della polizia locale di Milano. L’accusa, nei confronti di due peruviani di 20 e 41 anni, è quella di apertura abusiva di luoghi di pubblico intrattenimento.

Il locale abusivo si trovava in via Enrico Cialdini, a due passi dalla fermata di Affori Centro. I militari e i ghisa hanno scoperto un capannone in cui era in corso una serata non autorizzata con musica e a base di alcolici.

All’interno della discoteca abusiva non erano presenti le predisposizioni necessarie per la sicurezza dell’ambiente. Inoltre, diversi avventori del locale erano pregiudicate. Gli agenti della polizia locale hanno multato i due titolari per 5mila euro.