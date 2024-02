La discoteca totalmente abusiva (che si pubblicizzava per le "feste private")

Scoperta una discoteca del tutto abusiva, con eventi musicali organizzati da una società che non aveva le licenze obbligatorie. È stata scoperta a Castellanza dai militari della guardia di finanza. La società proprietaria degli immobili (ville e tende all'interno di un'area) operava senza la licenza di pubblica sicurezza e i titoli di prevenzione degli incendi.

Al momento del controllo della finanza erano presenti più di 200 clienti e, tra i lavoratori, ne sono stati identificati 11 in nero, tra baristi, dj, accoglienza e così via. Per loro sono state inviate all'ispettorato del lavoro le segnalazioni per le violazioni. L'ispettorato ha disposto la sospensione immediata dell'attività.

Successivamente è stata scoperta una organizzazione sistematica di eventi di pubblico spettacolo, sponsorizzati tramite Facebook e Instagram, "spacciati" per feste private per eludere le normative di sicurezza. I 4 responsabili sono stati denunciati per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, nonché sanzionati amministrativamente per importi di circa 30mila euro. Il Comune di Castellanza è stato avvisato per la verifica di eventuali abusi edilizi, mentre i vigili del fuoco hanno contestato al datore di lavoro le violazioni sulla sicurezza e la prevenzione degli incendi.