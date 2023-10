La discoteca abusiva con 700 ragazzi in fila per entrare

Una discoteca abusiva in zona Lambrate con una coda di ben 700 persone in attesa di entrare. È quello che si sono trovati davanti gli agenti della polizia di Milano nella notte tra venerdì e sabato. L’attività è stata fatta chiudere e il responsabile multato e denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

Poco dopo l’una di notte gli agenti della polizia sono intervenuti con i vigili del fuoco in via Sbodio, tra la stazione di Lambrate e il fiume Lambro. La discoteca abusiva era perfettamente organizzata: un capannone di 250 metri quadrati transennato. All’interno un centinaio di ragazzi che ballavano sulla musica del deejay o seduti ai tavolini collocati come in un vero e proprio locale della movida. Fuori 700 persone attendevano il proprio turno per entrare.

I vigili del fuoco hanno fatto i dovuti controlli sulla sicurezza del capannone. Fuori sono state trovate bombole di gas accatastate, nessun estintore, né maniglioni antipanico per le uscite o luci di emergenza: nulla a norma. La serata è stata immediatamente interrotta. L’organizzatore, presumibilmente proprietario del capannone, un 34enne, non aveva alcuna licenza.