La discoteca abusiva per Halloween in pieno centro

Una discoteca abusiva dentro uno show room in pieno centro a Milano è stata chiusa dagli agenti di polizia nella notte di Halloween. Sono state rilevate una serie di violazioni: dall’assenza di agibilità e della licenza, fino ai problemi di sicurezza come la mancanza delle uscite d’emergenza, di estintori e rilevatori di fumo. Nessuna via di fuga.

Poco dopo le 2 di notte, polizia e vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Diaz. Nel locale abusivo, 300 metri quadri su due piani, musica con consolle, 200 persone all’interno a una coda di altri 100 fuori in attesa di poter entrare.

A pagarne le conseguenze il legale rappresentante della società che aveva organizzato il party: una 52enne che è stata sanzionata e denunciata per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Tutti sono stati fatti evacuare e la serranda è stata abbassata.