Discoteca abusiva chiusa a Milano

Circa 300 persone ballavano e si divertivano all'interno di un locale non autorizzato che, in pratica, era una discoteca abusiva vera e propria. E non si tratta di una novità, perché già durante l'estate del 2023 era partita una diffida per intimare la cessazione dell'attività illecita.

Domenica notte, intorno alle 4, la polizia locale è intervenuta a Milano in via Renzo e Lucia (zona Torretta), per bloccare l'attività.

"Il locale è stato chiuso e sanzionato", dice l'assessore alla sicurezza Marco Granelli, "a tutela dei residenti e di chi frequentava, che si trovava in una situazione a rischio".