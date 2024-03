Risse, aggressioni e sprangate: il questore chiude la discoteca Fell In Love

Dovrà restare chiuso per 15 giorni la discoteca Fell.In.Love (ex Fellini) di via Roma 26 a Pogliano Milanese. Lo ha deciso il questore di Milano e il decreto di sospensione della licenza è stato notificato al locale carabinieri nella giornata di giovedì 14 marzo.

La sospensione della licenza, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata ai sensi dell'articolo 100 del Tulps che prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel caso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Dalla questura, più nel dettaglio, precisano che il provvedimento è scattato “in quanto tra il 2023 e il 2024 ci sono stati diversi interventi nei pressi del locale per liti e risse che hanno coinvolto avventori”.

Non è la prima volta che viene sospesa la licenza alla discoteca. “Il locale è stato già destinatario di cinque decreti di sospensione della licenza, di cui tre emessi durante l’attuale gestione e due durante la precedente, con altra denominazione, per analoghe problematiche”, puntualizzano i poliziotti.

I fatti contestati

La sospensione della licenza è scattata dopo cinque episodi violenti avvenuti a cavallo del 2023 e del 2024, come si legge in una nota diramata dalla polizia. Il primo risale a gennaio 2023 quando i carabinieri di Arluno sono intervenuti nella discoteca per una zuffa al termine della quale un ragazzo ha riportato lesioni guaribili in cinque giorni.

A ottobre 2023, invece, un ragazzo è stato preso a sprangate fuori dalla discoteca al culmine di una lite tra due gruppi di giovani (in questo caso era scattato il ricovero in prognosi riservata). Nello stesso mese, sempre a pochi passi dall’ingresso principale del locale, un minorenne è stato aggredito con calci e pugni da tre ragazzini usciti dalla discoteca perché non aveva offerto loro una sigaretta.

A dicembre, invece, un ragazzo è stato aggredito all’interno della struttura: una persona gli aveva spaccato un bicchiere in testa al termine di una violenta discussione. Lo scorso mese di febbraio, infine, i carabinieri sono intervenuti presso i parcheggi poco distanti dall’ingresso della discoteca a seguito di segnalazione di una rissa tra una più persone e, giunti sul posto, hanno riscontrato la presenza di una persona ferita alla coscia da un coltello la quale è stata poi trasportata in ospedale e refertata con una prognosi di 10 giorni.