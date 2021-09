È stata trovata un'altra bomba a Segrate: rinviate operazioni di disinnesco

È stata trovata un'altra bomba della seconda guerra mondiale a Segrate e per questo motivo è stato posticipato a data da destinarsi l'intervento degli artificieri di sabato 18 settembre. Nella giornata di domani, infatti, i professionisti dell'esercito avrebbero dovuto far brillare un ordigno trovato durante i lavori di bonifica dell'area di via Rivoltana vicina all'ex scalo ferroviario.

Dopo il nuovo ritrovamento, tuttavia, la Prefettura di Milano ha bloccato le operazioni. Dunque nella giornata di sabato 18 settembre non ci sarà nessuna evacuazione della popolazione civile, gli aerei potranno sorvolare l'area, i treni a lunga percorrenza circoleranno regolarmente mentre "i regionali potranno subire modifiche", fa sapere Rfi con una nota.

Gli ordigni ritrovati a Segrate sono solo gli ultimi di una lunga serie. L'ultimo (in ordine cronologico) era stato fatto brillare nella giornata di sabato 10 luglio, nei mesi scorsi gli artificieri avevano disinnescato e distrutto altre bombe risalenti al secondo conflitto mondiale.