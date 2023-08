Disperso da giovedì in montagna il pensionato milanese Carlo Meroni

Sono giornate d'apprensione a Berbenno, in Valle Imagna (Bergamo), per la scomparsa di un villeggiante milanese di 87 anni, Carlo Meroni. L'anziano, che frequenta la località bergamasca in estate con la famiglia, è stato visto per l'ultima volta giovedì alle cinque e mezza di pomeriggio. Non ha però fatto ritorno a casa, e poco dopo, quello stesso tardo pomeriggio, è scoppiato il temporale.

Le prime ricerche hanno coinvolto la gente del paese, a cui la moglie e i figli si sono rivolti. Poi sono entrate in azione le squadre di soccorso di protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco. In paese, a Berbenno, è stata anche allestita una 'centrale di comando' per coordinare le ricerche. Il soccorso alpino intanto ha esteso l'area alle zone boschive alle spalle del paese.

E si cerca l'anziano anche nelle pertinenze di abitazioni private, dai garage alle cantine fino ai pollai. L'uomo, infatti, potrebbe avere cercato un rifugio temporaneo quando è sopraggiunta la pioggia.