Sciatore milanese disperso sul ghiacciaio dello Stelvio

È disperso dal tardo pomeriggio di giovedì 26 ottobre uno sciatore milanese di 58 anni che si trovava sulle piste del ghiacciaio dello Stelvio, a 2.700 metri sul livello del mare, in Alta Valtellina.

L'uomo non è rientrato, in serata, nell'hotel in cui alloggia. Lo cercano gli operatori del soccorso alpino e della guardia di finanza, anche con gli elicotteri decollati da Venegono (Varese) e Bolzano. Nella zona delle piste, gli addetti della società di gestione non avrebbero trovato tracce del 58enne.