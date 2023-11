Antonio De Martino scomparso allo Stelvio: sospese di nuovo le ricerche

Sospese di nuovo le ricerche, allo Stelvio, del 58enne Antonio De Martino, residente a Robecco sul Naviglio, di cui non si ha traccia da giovedì 26 ottobre, quando l'uomo si trovava a sciare sul ghiacciaio e non è rientrato in hotel. Le ricerche erano già state sospese dopo poco più di 48 ore, ma domenica sera un'inattesa telefonata di qualche secondo al fratello aveva riacceso le speranze.

La telefonata era durata pochissimo e senza una comunicazione a voce: il fratello aveva ascoltato solo alcuni fruscii. Ma questo era bastato per localizzare l'apparecchio in alta quota, a oltre 3mila metri, nella zona del rifugio Livrio, in un raggio di circa 2 chilometri. I soccorritori del Cnas di Bormio, dei vigili del fuoco e del Soccorso alpino della guardia di finanza hanno battuto nuovamente la zona palmo a palmo, senza però trovare alcuna traccia del 58enne.

Poi le condizioni meteo hanno impedito che si potesse proseguire. Le fitte nevicate hanno fatto scendere circa 50 centimetri di neve, tanto che Anas ha disposto la chiusura totale delle strade che salgono allo Stelvio. Così le ricerche, nella serata del 31 ottobre, sono state sospese di nuovo.