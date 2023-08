Sfonda la porta a vetri per vedere una ragazza: muore dissanguato

È Josep Uwhuba Ogaga il 36enne morto dissanguato a Voghera (Pavia) dopo aver sfondato a calci la porta a vetri di un palazzo. La vittima, un uomo di origini nigeriane che viveva nella stessa città, avrebbe avuto un'accesa discussione al citofono con una ragazza di 23 anni, originaria del Togo, che abita nel condominio. Tra i due non vi sarebbe stata una relazione, ma solo una semplice conoscenza che forse era stata fraintesa dal 36enne.

La rabbia è esplosa quando il 36enne ha saputo che la 23enne viveva con un altro uomo di origini albanesi. Intorno alle 15 si è presentato davanti al portone del palazzo in cui abita la giovane, intimandole insistentemente di aprire. Di fronte ai ripetuti rifiuti della ragazza, ha preso a calci il portone dell'ingresso che nella parte bassa era vetrata. I pezzi di vetro hanno lesionato i polpacci e reciso l'arteria femorale, sino a procurargli la morte, nonostante l'immediato intervento degli operatori del 118 accorsi anche con un elicottero proveniente da Como.

Medici e infermieri hanno cercato in ogni modo di tamponare la ferita, ma non c'è stato nulla da fare. Il giovane è deceduto durante il tragitto verso l'ospedale. Un decesso che, stando alle prime risultanze dell'inchiesta, dovrebbe essere considerato come un evento accidentale, escludendo così possibili responsabilità di altre persone. La polizia ha ascoltato a lungo i testimoni per cercare di ricostruire con esattezza quanto avvenuto e la procura di Pavia ha aperto un'indagine.