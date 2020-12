Milano, le rubano la borsa mentre compila l'autocertificazione e non se ne accorge

Non se n'è accorta di nulla perché in quel momento stava compilando il modulo di autocertificazione per circolare in tempo di pandemia. Quando all'improvviso due uomini le hanno rubato la borsa, per fortuna recuperata in brevissimo dagli agenti in borghese della polfer.

Lunedì pomeriggio, Stazione Centrale di Milano. Gli uomini della polizia Ferroviaria hanno arrestato due cittadini algerini, di 27 e 39 anni. Sono ritenuti responsabili in concorso di furto aggravato ai danni di una viaggiatrice. La donna era in attesa di prendere il treno e stava compilando il modulo per l'autocertificazione quando i due, approfittando del momento di distrazione, si sono impossessati della borsa posata a terra. Il tutto senza che la malcapitata se ne accorgesse.

Gli agenti in borghese in servizio di antiborseggio nella stazione hanno seguito i due stranieri, pluripregiudicati e irregolari in Italia, bloccandoli mentre tentavano di scappare e restituendo il maltolto alla vittima ignara di tutto.

Altri arresti

Un altro arresto della polfer è stato eseguito martedì pomeriggio, in stazione Centrale. I poliziotti hanno fermato un cittadino italiano, pluripregiudicato, ricercato per un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Firenze a seguito di condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti. Il 53 enne è stato arrestato e trasferito al carcere di San Vittore per scontare la pena.