Tabacchini hackerati anche a Milano: sigarette quasi gratis e messaggi pro Cospito

Tabacchini 'solidali' con Cospito anche Milano. L'hackeraggio segnalato nei distributori di sigarette di tutt'Italia ha colpito anche due negozi di tabacchi della città. In entrambi i pacchetti potevano essere acquistati a pochi centesimi, mentre sul video di una delle macchinette, in via Novati, sono comparse anche scritte di solidarietà per Alfredo Cospito.

In tutto il Paese sono stati denunciati episodi analoghi. I tabaccai sono stati invasi da messaggi che invocavano la liberazione di Cospito, l'anarchico che da ormai 152 giorni è in sciopero della fame per protestare contro il regime del 41 bis in cui viene detenuto. "Fuori Alfredo dal 41 bis", si leggeva anche sullo schermo del distributore di via Novati.

L'ipotesi della polizia postale, che indagando sulla vicenda, è che gli autori dell'hackeraggio possano avere idee anarchiche. Le scritte comparse nei distributori chiedono infatti di fare uscire dall'isolamento Cospito, condannato prima a 9 anni 5 mesi di reclusione per la gambizzazione del dirigente della Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e poi a 20 anni di reclusione per strage, per l'attentato del 2006 contro la scuola allievi carabinieri di Fossano, che non registrò né morti né feriti.