Detenuti chiedono delle gocce, poi distruggono l'infermeria del carcere

Trambusto in un carcere lombardo, quello di Torre del Gallo a Pavia, dove venerdì scorso, verso le sette di sera, due detenuti hanno distrutto una parte del locale d'infermeria.

Lo ha reso noto il sindacato Sappe (agenti di polizia penitenziaria). Secondo quanto riferito, i due detenuti (un italiano e un extracomunitario) erano scesi nell'infermeria per farsi dare alcune gocce, ma all'improvviso "hanno iniziato a spaccare tutto", come si legge nella nota del sindacato: "Il personale si è chiuso nel magazzino dei farmaci e nel frattempo la sorveglianza di turno e i poliziotti intervenuti sono riusciti a contenere e a portare in isolamento i due detenuti, senza che nessun collega e nessun altro operatore abbia riportato conseguenze".

Secondo il segretario lombardo del Sappe, Alfonso Greco, nelle carceri si verificano troppo spesso "aggressioni, incendi e altri gravi eventi critici nei confronti della polizia penitenziaria". Il sindacato chiede "provvedimenti contro chi si rende responsabile di queste inaccettabili violenze e situazioni d'allarme", che diventano rischiose anche per "l'effetto emulazione".