L'uomo trovato ferito vicino alla stazione con il dito semi amputato

Non è ancora chiara la dinamica di un ferimento alla mano e al braccio per un cinquantenne a Pieve Emanuele nella notte tra sabato e domenica. L'uomo, in stato d'ebbrezza, è stato trovato dai sanitari del 118 all'esterno della stazione ferroviaria, intorno a mezzanotte e mezza. Aveva contusioni al braccio sinistro e il pollice (sempre sinistro) era in parte amputato.

E' stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Rozzano da un'ambulanza della Croce Bianca di Binasco. Impossibile al momento stabilire l'esatta dinamica del ferimento. Una delle ipotesi vorrebbe che l'uomo si fosse trovato accanto a un binario nell'istante in cui transitava un treno e, magari per lo spostamento d'aria, fosse scivolato andando a ferirsi. Ma si tratta soltanto di una possibilità che, al momento, non ha trovato riscontri.