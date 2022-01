Risolto (non del tutto) il mistero del dito tranciato trovato in strada a Milano

Un nome e un cognome ci sono. Lui, "personalmente", ancora no. Almeno per il momento. È stato in parte risolto il mistero del dito umano trovato in strada mercoledì mattina fuori dalla ricicleria Amsa di piazzale delle Milizie a Milano.

A dare l'allarme erano stati gli addetti alla sorveglianza della discarica, la cui attenzione era stata attirata da una macchina ferma davanti al cancello d'ingresso. Dalla vettura era sceso un uomo - mentre un altro era rimasto a bordo -, che aveva cominciato a rovistare tra le foglie e che, alla richiesta di spiegazioni della guardia, aveva candidamento ammesso di essere lì per cercare "un dito con un anello". All'arrivo della polizia, la vettura con i due si era già allontanata, ma effettivamente a terra erano state trovate le prime due falangi di un anulare destro, che era poi stato portato all'istituto di medicina legale di piazzale Gorini, in attesa che qualcuno si presentasse a "richiederlo".

Nelle scorse ore, grazie all'impronta digitale, la polizia scientifica è riuscita a risalire all'identità del "proprietario" del dito: si tratta di un 30enne cittadino romeno, senza fissa dimora in Italia, che ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della ricicleria, gli agenti avevano accertato che martedì sera, verso le 20, due uomini avevano cercato di mettere a segno un furto. Scoperti dalla sicurezza, erano fuggiti scavalcando il cancello e proprio durante il salto uno dei due avrebbe "perso" il dito dopo che l'anello era rimasto incastrato. È verosimile che si trattasse proprio del 30enne, che comunque non si è ancora presentato a "reclamare" l'anulare. L'uomo al momento non è indagato, anche se potrebbe rischiare l'accusa di violazione di domicilio.