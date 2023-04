I divieti a Milano per Inter-Benfica: le zone 'sorvegliate'

Parola d'ordine: sicurezza. In vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League Inter-Benfica, che si sfideranno mercoledì sera al Meazza, il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha firmato un'ordinanza che vieta la vendita di alcolici in diverse zone della città. L'obiettivo, si legge in una nota di palazzo Diotti, è "garantire il regolare svolgimento" della gara "ed evitare turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica".

"La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine" hanno chiarito da corso Monforte, saranno proibite "nella zona di Corso Como, della Darsena, del Centro cittadino, nella zona Sempione, San Siro e nelle vie adiacenti".

Il fischio d'inizio al Meazza è previsto per le 21. L'Inter parte dal vantaggio di due reti accumulato in Portogallo nella gara d'andata. In caso di passaggio del turno, i nerazzurri arriveranno in semifinale dove potrebbe verificarsi un derby tutto italiano tra l'Inter e la vincente della sfida tra Milan e Napoli.