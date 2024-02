I divieti in vigore oggi a Milano per Milan-Rennes

Giornata di partita, giornata di divieti. Oggi, giovedì 15 febbraio, a Milano è infatti in vigore un'ordinanza del prefetto firmata per Milan-Rennes, gara valevole per l'andata dei playoff di Europa League. In città, secondo le informazioni raccolte, è previsto lo sbarco di oltre 7mila tifosi francesi, anche se il settore ospiti ha una capienza di poco superiore ai 4mila posti.

L'attenzione è alta e - come annunciato da palazzo Diotti in una nota - "per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l’ordine pubblico dovute all’eventuale abuso di bevande alcoliche, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza inibirne l’ordinario consumo con servizio al tavolo".

Il divieto sarà in vigore dalle 8 alle 20 tra il centro, corso Como, la zona Darsena e la zona Sempione, mentre non si potrà bere alcol dalle 12 alla mezzanotte in tutta la zona del Meazza.

Capitolo ordine pubblico. I supporters francesi hanno chiesto alle autorità cittadine di potersi ritrovare all'Arco della Pace per poi muoversi in metro verso Lotto o Pagano e poi andare in corteo allo stadio. Tra gli oltre 7mila in arrivo, ci sono circa 400 ultras.