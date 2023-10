C'è Inter-Salisburgo: alcolici vietati in centro, Navigli, corso Como e San Siro

La prefettura di Milano ha disposto alcune prescrizioni in vista della partita Inter-Salisburgo che si disputerà il 24 ottobre allo stadio Meazza, valida per la fase a gironi della Champions League.

Disposto, in particolare, il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche, nonché di vendere bevande per asporto in vetro e lattine, in forma fissa o ambulante, in diverse zone della città, con divieto calibrato su fasce orarie diverse.

Il divieto sarà in vigore dalle 9 alle 19 in piazza San Babila, piazza Duomo, piazza Cordusio, largo Cairoli, largo Beltrami, piazza Castello, foro Bonaparte, zona Darsena, zona Sempione e zona corso Como. Sarà invece in vigore dalle 10 alle 22 in zona San Siro.