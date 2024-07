La 'punizione' per l'azienda che 'sfruttava' i lavoratori: "Niente pubblicità per un anno"

Dodici mesi di "buio". La procura di Milano, dopo il sequestro preventivo d'urgenza da quasi 84 milioni di euro a carico di Gxo Logistics Italy per frode fiscale sui "serbatoi di manodopera", ha chiesto per la filiale italiana del colosso statunitense della logistica anche una misura interdittiva del divieto di pubblicizzare, per un anno, propri servizi e beni.

La richiesta, firmata dal pm Paolo Storari dovrà essere valutata dal Gip Luca Milani, che dovrà fissare udienza prima di decidere. Lo stesso Gip che deve convalidare anche il sequestro. Stando alle indagini della Gdf di Lodi i lavoratori, spesso "interinali", come si legge negli atti, formalmente lavoravano per società terze, mentre in realtà sarebbero stati utilizzati per i servizi di Gxo, senza avere, poi, contributi "previdenziali e assistenziali".

Dalle indagini era emersa un'articolata frode fiscale derivante dell'uso da parte della Gxo, che tra le varie attività utilizza anche i droni per la movimentazione delle merci, di fatture per operazioni inesistenti a fronte della stipula di contratti d'appalto fittizi al posto di contratti di somministrazione di manodopera. Al centro ci sarebbero, dunque, i 'serbatoi di manodopera', un sistema attraverso cui le grandi aziende si garantiscono tariffe particolarmente competitive sul mercato appaltando la manodopera a cooperative e altre società in modo irregolare, sfruttando il precariato.

In totale sarebbero state emesse e usate dalla società beneficiaria fatture false per oltre 382 milioni di euro. In particolare - si legge in una nota - "i rapporti di lavoro con la società committente sono stati 'schermati' da consorzi e cooperative 'filtro', che a loro volta si sono avvalsi di diverse cooperative e società aventi la mera funzione di serbatoio di manodopera, le quali avrebbero sistematicamente omesso i previsti adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali".