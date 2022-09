Spintona i poliziotti perché gli chiedono i documenti: arrestato

Quando gli hanno chiesto i documenti, è andato in escandescenza e alla fine è stato arrestato. L'episodio nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 settembre in via Tonale, zona stazione Centrale.

Una volante si è fermata nei pressi della fermata della linea 90 per controllare tre persone. Vedendo gli agenti, uno degli uomini, un 28enne algerino, si è rifiutato di esibire i documenti, che peraltro non aveva, e ha iniziato ad adirarsi.

Tra l'uomo e i poliziotti è nata una colluttazione. In breve il 28enne è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.