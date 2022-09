Il 'finto belga' con i documenti falsi: arrestato

Fermato per un controllo, ha consegnato documenti belgi che si sono rivelati falsi e per questo è stato arrestato. L'accaduto nel pomeriggio di martedì 20 settembre in via Fratelli Bandiera a Sesto San Giovanni, hinterland nord est di Milano.

L'uomo, un 33enne egiziano, è stato fermato dai carabinieri che gli hanno chiesto i documenti. Lui ha subito tirato fuori patente e carta d'identità del Belgio, ma entrambi sono risultati non autentici. Per questo i militari l'hanno tratto in arresto con l'accusa di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, validi per l'espatrio.