Ha una carta d'identità francese (falsa): arrestato in Stazione Centrale

Ha esibito una carta d'identità francese ma falso. E non perché non fosse francese, nonostante le origini senegalesi, ma perché il nome scritto all'interno del documento no era il suo. Sabato la polizia di Stato ha arrestato un 39enne, per possesso di documento falso.

Nel corso dei servizi di vigilanza nella stazione di Milano Centrale, i poliziotti della polfer hanno richiesto il documento a un uomo, il quale ha consegnato una carta

d'identità francese. Il 39enne durante la fase di controllo, forniva indicazioni contrastanti in merito alla sua nazionalità, alla cittadinanza, alla residenza e ai dati

anagrafici indicati sul documento. L'uomo, a seguito di accertamenti, è risultato essere cittadino francese nato in Senegal ma con un altro nome.