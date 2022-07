Sorpresi in hotel con documenti falsi, tre arrestati a Milano

La polizia è entrata in hotel per effettuare un controllo generale della situazione, e ha individuato tre uomini con documenti falsi. E' successo alle otto di mattina di mercoledì 6 luglio a Milano, all'Hotel Paola di via Porpora, zona Loreto.

Gli agenti hanno verificato i documenti in possesso dei tre (tutti stranieri) e, sebbene fossero realizzati con maestria, hanno intuito che qualcosa non andava. Hanno voluto vederci più chiaro e hanno scoperto che si trattava di documenti contraffatti, peraltro validi per l'espatrio.

I tre sono stati arrestati. Stando ai documenti contraffatti sarebbero due romeni di 50 anni e un austriaco di 36 anni.