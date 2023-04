Le rubano i documenti e scopre di avere 'una figlia in più'

Prima il furto dei documenti, poi, in anagrafe, la scoperta di avere 'una figlia in più'. Qualcuno, utilizzando la sua carta d'identità, aveva registrato una bambina appena nata a Milano come se fosse sua. La vicenda risale al 2015, quando una donna residente a Pavia si era accorta di essere stata ritenuta la madre della piccola, nata nel 2011, a causa di un uso truffaldino dei suoi documenti. Ora una sentenza del tribunale ha annullato l'atto di nascita.

La protagonista dei fatti aveva scoperto quanto era accaduto quattro anni prima andando a fare degli atti all'anagrafe di Pavia. Lì aveva accertato che oltre ai suoi veri figli, registrati col cognome del marito, risultava anche un'altra bambina, con un cognome sudamericano. Come appurato in seguito, i genitori naturali della piccola, al momento della registrazione della nuova nata in ospedale a Milano, avevano utilizzato il documento rubato della donna, ignara di tutto.

L'iter per il disconoscimento ha fatto il suo corso e adesso una sentenza del Tribunale di Milano ha annullato l'atto di nascita. Nel frattempo la bambina, che ormai ha 13 anni, vive in una comunità protetta perché è stata presa in carico dai servizi sociali di un comune dell'hinterland milanese, dove sono state avviate le pratiche per l'adottabilità.