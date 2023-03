Basta code in via Cagni: prenotazioni online e con le associazioni per i documenti

Basta file disumane, basta resse. Basta "lotterie" per un documento. Dal prossimo 5 aprile i cittadini stranieri che vivono a Milano che intendono presentare domanda di protezione internazionale, e che siano provvisti di documento, potranno prenotare un appuntamento online per l'ufficio immigrazione di via Cagni, l'ormai tristemente famosa caserma più volte di teatro di file chilometriche e momenti di tensione tra i migranti in coda per la richiesta.

Le prenotazioni, ha fatto sapere la questura, saranno possibili attraverso il portale prenotafacile.poliziadistato.it selezionando, poi, il servizio “Procedure per la presentazione” ed individuando la prima data disponibile.

In questo modo da via Fatebenefratelli sperano di aver risolto il problema della "lotta" per un posto in caserma, che riceveva - e continuerà a farlo - circa 300 persone ogni 15 giorni. Per perfezionare la procedura è stato necessario un lavoro di adeguamento dell'infrastruttura informatica, soprattutto per essere certi che chi prenota l'appuntamento sia poi il reale "utilizzatore" del servizio.

"In previsione dell’attivazione delle nuove modalità di calendarizzazione, l’ufficio Immigrazione di via Cagni, il giorno 4 aprile 2023, sospenderà provvisoriamente l’accesso per le presentazioni spontanee, continuando le attività ordinarie di trattazione degli stranieri già muniti di appuntamento", hanno annunciato dalla questura. Dal prossimo martedì, quindi, nessuno entrerà più negli uffici senza prenotazione. Motivo per cui all'esterno in questi giorni ci saranno sempre degli agenti che informeranno i migranti che è inutile attendere lì in fila.

Non solo prenotazioni online, però. Perché "i cittadini stranieri privi di qualsiasi documento, da martedì 11 aprile prossimo, potranno richiedere un appuntamento all’ufficio Immigrazione di via Cagni rivolgendosi ad alcune associazioni che si sono rese disponibili a raccogliere i dati anagrafici dei richiedenti e che avranno accesso al sistema di prenotazione", hanno spiegato dalla polizia. Sempre da martedì prossimo, invece, l'associazione Avsi - con sede in viale Monza 79 - si occuperà di prendere un appuntamento per le persone con più di 60 anni e per le donne in stato di gravidanza.