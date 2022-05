L'uomo che va in giro con un documento falso, con la foto di un altro

Il nome non era il suo. La fotografia neanche. Un ragazzo di 27 anni, un cittadino sudanese, è stato arrestato a Milano con l'accusa di possesso di documenti falsi dopo essere stato sorpreso in stazione centrale con una carta di identità contraffatta.

I guai per lui sono iniziati quando gli uomini della Polfer lo hanno fermato per un normale controllo e hanno subito notato, senza troppa difficoltà, che la fototessera sul documento ritraeva in realtà un'altra persona. Il 27enne è stato quindi accompagnato negli uffici di polizia, dove gli agenti gli hanno fatto compilare la scheda d'identità poli-lingue, da cui si sono riscontrati dati diversi da quelli riportati sul documento.

Perquisito, il viaggiatore è stato poi trovato in possesso anche di un permesso di soggiorno e di un passaporto italiano, entrambi rilasciati dalla questura di Roma, in corso di validità ma intestati ad un cittadino libico.