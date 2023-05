Permessi di soggiorno: a Milano esaminata poco più della metà delle domande (dal 2020)

Più di 26mila domande presentate, poco più della metà "finalizzate". È il bilancio delle richieste di permessi di soggiorno a Milano, risalenti al 19 aprile, secondo i dati ufficiali, diffusi dalle organizzazioni che qualche anno fa avevano promosso la proposta di legge d'iniziativa popolare "Ero Straniero".

A maggio 2020, in emergenza pandemica, col decreto "rilancio" era stata approvata la regolarizzazione straordinaria dei lavoratori impiegati irregolarmente nei settori agricolo e domestico. Il decreto aveva portato alla presentazione di oltre 200mila domande da parte di famiglie e datori di lavoro in tutta Italia. Ma l'emersione non è ancora completata: sono decine di migliaia, nel Paese, le pratiche inevase, e quindi lavoratori che aspettano il permesso di soggiorno che il decreto garantirebbe.

"Dopo tre anni - si legge in una nota di "Ero Straniero" - siamo ancora costretti a denunciare i gravi ritardi da parte degli uffici, in particolare nelle grandi città. Una situazione inevitabile visto che sono gli stessi uffici, cronicamente sotto organico, coinvolti anche nell'esame delle domande relative all'ingresso del decreto flussi e in altre procedure relative alle persone straniere".

Su 207mila domande presentate, i permessi di soggiorno rilasciati sono 65.166 (dati del Viminale forniti il 10 maggio), ovvero il 31,5% del totale. E le domande rigettate sono 30.535, il 14,75% del totale di quelle ricevute. In pratica, manca all'appello circa il 55% delle domande, dopo tre anni. A Milano sono state presentate 26.225 domande fino al 19 aprile. E poco più della metà quelle finalizzate, come a Roma, dove le domande presentate però sono state poco più di 17mila.