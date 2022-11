Domenico, morto precipitando per 100 metri in montagna

È precipitato per cento metri e i soccorritori lo hanno trovato senza vita sotto la cima del Pizzo Alto. A perdere la vita in montagna, a Premana, nel Lecchese, è stato un 35enne brianzolo. Domenico Briganti, di Meda, è stato trovato morto intorno alla mezzanotte del 20 novembre dalle squadre del soccorso alpino della stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX delegazione lariana dopo ore di ricerche.

L'allarme era scattato intorno alle 19.30 e a chiedere aiuto per rintracciare il 35enne è stata una ragazza che era insieme a lui. L’uomo era in compagnia di una giovane e insiewme erano diretti verso la cima per un’escursione. A un certo punto, come ricostruito, la ragazza si è fermata per la stanchezza mentre Domenico ha proseguito la scalata da solo fino alla cima. La donna è poi scesa verso valle, dove avevano parcheggiato l’auto. Dopo un po’ però si è allarmata e ha chiesto aiuto. Sono partite subito le squadre territoriali del soccorso alpino e una quindicina di tecnici si sono messi alla ricerca del 35enne.

In quota sono stati trovati gli occhiali dell’uomo e si è alzato in volo anche l’elicottero di Sondrio dell'Agenzia regionale emergenza urgenza che, dopo un sorvolo con i visori notturni, ha individuato il corpo del 35enne, precipitato per un centinaio di metri sotto la cima. "Si è trattato di un intervento complesso, lungo un sentiero con neve e ghiaccio", spiegano dal soccorso alpino della Lombardia. "L’uomo è stato trovato intorno a mezzanotte, le squadre sono rientrate all’alba". Si tratta della seconda tragedia consumata in montagna in poche ore: sul Pizzo Cavregasco, sopra l'abitato di Livio, è morto anche un 33enne.