Va dal barbiere mentre è ai domiciliari: portato in carcere

Il nuovo taglio di capelli gli è costato il ritorno in carcere. È successo a un detenuto che durante un permesso del magistrato di sorveglianza per andare a un colloquio di lavoro ha fatto tappa dal parrucchiere.

L'uomo, un 33enne dominicano residente a Montù Beccaria (nel Pavese), davanti ai carabinieri ha ammesso di essere andato a farsi tagliare i capelli dal barbiere, anche se non aveva l'autorizzazione per farlo. L'episodio era avvenuto lo scorso aprile, quando 'l'uscita extra' era finita in un arresto per evasione dai domiciliari.

All'epoca dei fatti il giudice per le indagini preliminari aveva disposto nuovamente per l'uomo la detenzione ai domiciliari. A distanza di due mesi, invece, il Tribunale di sorveglianza ha stabilito che l'uomo deve scontare in carcere il residuo di pena di 2 anni e 6 mesi (per i reati di maltrattamenti in famiglia, truffa ed evasione). Per questo il 33enne è stato prelevato dalla sua casa e portato nel penitenziario di Torre del Gallo di Pavia.