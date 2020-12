Milano, evade dai domiciliari per andare a sparare botti in strada con l'amico: arrestato

Evidentemente non ha resistito al "richiamo" dei petardi. Ma proprio quel "richiamo" lo ha messo nei guai. Un uomo di 33 anni, un cittadino italiano con precedenti, è stato arrestato martedì sera a Milano con l'accusa di evasione dopo essere stato sorpreso in giro nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

Per lui i problemi sono iniziati verso le 20.30, quando una Volante impegnata nei normali servizi di perlustrazione ha notato lui e un suo amico sparare alcuni botti in strada. Alla vista dell'auto della polizia, il secondo uomo ha iniziato a correre ed è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il 33enne è stato immediatamente raggiunto e bloccato.

È bastato poco agli agenti per scoprire che il fermato in realtà doveva trovarsi in casa proprio perché condannato ai domiciliari. A quel punto per lui sono scattate le manette. I poliziotti gli hanno anche sequestrato due confezioni di fuochi d'artificio prive del marchio "Ce".