Ilaria Salis ai domiciliari in Ungheria

Ilaria Salis andrà agli arresti domiciliari. Inaspettatamente, il Tribunale di seconda istanza di Budapest ha accolto il ricorso presentato dai suoi legali. L'insegnante monzese di 39 anni può dunque scontare la custodia cautelare ai domiciliari a Budapest. La donna è detenuta dal mese di febbraio 2023, con l'accusa di avere partecipato a un'aggressione ai danni di due militanti neonazisti durante un raduno nella capitale ungherese.

In precedenza, il 28 marzo il Tribunale magiaro le aveva negato i domiciliari giustificando la decisione col pericolo di fuga. La prossima udienza del processo a suo carico è fissata per il 24 maggio. Durante le udienze ha fatto molto scalpore vedere Salis accompagnata in aula con le catene ai piedi e condotta al guinzaglio da un'agente di polizia penitenziaria. Rischia molti anni di carcere, ma nel frattempo è stata candidata alle elezioni europee per la lista Alleanza Verdi Sinistra nella circoscrizione Nord-Ovest, come capolista. Se fosse eletta, otterrebbe l'immunità parlamentare e sarebbe libera.

Il nuovo ricorso era stato presentato proprio contro la decisione di marzo di negarle i domiciliari. Il provvedimento prevede l'uso del braccialetto elettronico e diventerà esecutivo non appena sarà stata pagata la cauzione.