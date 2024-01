Scambia i poliziotti per ladri e gli punta contro un fucile (rubato)

I poliziotti si sono recati a casa sua per un controllo di routine, dato che si trovava ai domiciliari, ma lui, sentendo dei rumori, li ha scambiati per ladri e ha imbracciato un fucile. Gli agenti lo hanno sorpreso proprio mentre tentava di caricarlo con cartucce a pallettoni.

È successo a Vigevano (Pavia) la notte di venerdì 5 gennaio. Protagonista un uomo di 44 anni. Gli agenti, alla vista dell'uomo con il fucile in mano (una doppietta calibro 12), intento a caricarlo con cartucce a pallettoni, hanno estratto l'arma d'ordinanza intimandogli di posare l'arma. Cosa che il 44enne ha fatto immediatamente, consegnando poi ai poliziotti le cartucce e spiegando l'equivoco.

Droga e fucile rubato

Gli agenti hanno quindi perquisito l'appartamento, trovando 16 involucri di cocaina e altri 25 grammi pronti per essere confezionati. Di conseguenza l'uomo è stato arrestato per spaccio di droga e detenzione di un'arma alterata. Arma che, da una successiva verifica, si è scoperto essere di provenienza furtiva: per la precisione, il furto del fucile era stato denunciato nel 2019 a Brescia. Ragion per cui il 44enne è stato anche segnalato per ricettazione.