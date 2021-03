Cassano (Milano), evade dai domiciliari per andare a casa del vicino: finisce in carcere

Si trovava agli arresti domiciliari ed è evaso per andare solo un piano più su del suo appartamento, a casa del vicino. Ma questa scelta gli è costata l'arresto in flagranza e il carcere. L'accaduto nei giorni scorsi a Cassano d'Adda (Milano), dove sono intervuti i carabinieri. A finire in manette un 58enne cassanese con precedenti penali, che è stato fermato per il reato di evasione.

Nel corso dei consueti controlli alle persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, i militari hanno accertato l’assenza in casa dell'uomo, e hanno attivato subito le ricerche, rintracciandolo in compagnia di un condomino nell’abitazione al piano superiore.

Dopo aver verificato l’assenza di una valida giustificazione per l’abbandono del domicilio, il 58enne è stato dichiarato in arresto. Al termine del giudizio 'per direttissima', l'uomo è stato condotto in carcere a San Vittore.