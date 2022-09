Torna sabato 10 settembre la raccolta solidale 'Dona la spesa per la scuola' ideata da Coop Alleanza 3.0 per raccogliere materiale scolastico (astucci, penne, quaderni, diari, risme di carta, pennarelli) per le famiglie che ne hanno più bisogno. Una necessità che quest'anno si fa sentire ancora più forte con l'inflazione e il caro bollette da affrontare.

Negli oltre 200 punti vendita e Iper della cooperativa in nove regioni, dal Friuli alla Puglia, si potranno comperare i prodotti elencati nel volantino che viene distribuito all'ingresso dai volontari. E lo stesso si potrà fare online fino al 25 settembre nelle zone dove è attivo il servizio di spesa a domicilio EasyCoop. Lo scorso anno sono stati quasi 165 mila i prodotti raccolti e affidati a 220 associazioni del territorio.