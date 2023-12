Il mistero dell'insegnante accoltellata in autogrill: chi è l'uomo incappucciato?

Resta avvolta nel mistero l'aggressione dell'insegnante di 58 anni di Segrate accoltellata martedì, giorno di Santo Stefano, mentre si trovava nella sua auto ferma nell'area di servizio di Bisenzio Est, nel tratto fiorentino dell'A1. I primi sospetti si erano concentrati sull'ex marito, ma stando a quanto appreso l'uomo nel pomeriggio di mercoledì si è presentato ai carabinieri in Friuli e avrebbe negato il proprio coinvolgimento, mettendosi comunque a disposizione di chi indaga.

Il raid, che ha tutti i contorni di un agguato premeditato, è quindi sempre più un giallo. Stando a quanto finora ricostruito, la vittima stava tornando nel Milanese - insieme alle due figlie di 29 e 31 anni - da Cerveteri, dove pare avesse trascorso il Natale con alcuni parenti. Arrivate all'autogrill, le ragazze sarebbero scese e l'insegnante sarebbe stata sorpresa in macchina da un uomo incappucciato che l'ha pugnalata a una gamba ed è poi scappato.

Sembra che l'aggressore avesse inizialmente mirato al petto, ma la signora sarebbe riuscita a schivare il colpo e a divincolarsi, per poi scendere dall'auto e chiedere aiuto. Ascoltata da investigatori e inquirenti, la donna ha ricordato di un vecchio episodio - qualche mese fa le erano state tagliate le quattro ruote della macchina -, ma comunque non ha saputo riconoscere l'uomo che l'ha colpita. È in corso una minuziosa analisi delle telecamere del tratto autostradale: da lì potrebbe arrivare una mano decisiva per risalire all'auto su cui si è allontanato l'aggressore.