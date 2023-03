Donna accoltellata dal marito: non è più in pericolo di vita

Rimane ricoverata in condizioni gravi, ma non è più in pericolo di vita la 56enne italiana che nella mattinata di martedì 28 febbraio è stata accoltellata dal marito Marco G., in un parcheggio del controviale di Fulvio Testi, all'angolo con via Massimo Gorki, a Cinisello Balsamo (Milano).

La donna, fanno sapere dall'ospedale Niguarda, resta in prognosi riservata, ma è stabile. Nel frattempo il marito, un 62enne italiano incensurato, è stato arrestato dai carabinieri di Sesto San Giovanni per tentato omicidio.

L'aggressione

L'accoltellamento era avvenuto dopo che l'uomo aveva parcheggiato la sua Peugeot blu 508 in un posteggio defilato, al culmine di una lite legata alle gravi difficoltà economiche della coppia. Marito e moglie, entrambi di Milano, hanno due figli adulti, di cui uno residente con loro. Proprio nei giorni scorsi stavano subendo il pignoramento della propria casa, in zona Quarto Oggiaro.

In base a quanto ricostruito dai militari, Marco G. ha pugnalato la moglie al collo, al torace e alle gambe. L'intento - secondo quanto ha detto lui stesso quando è stato fermato - era di ucciderla per poi togliersi la vita. Fortunatamente un passante, vedendo del sangue a terra, ha lanciato l'allarme; l'intervento dei carabinieri, poi, è riuscito a evitare il peggio.

La 56enne era stata soccorsa dai militari, che avevano tamponato le ferite nell'attesa delle ambulanze, e poi trasportata all'ospedale Niguarda di Milano, dove era stata ricoverata in condizioni giudicate gravi. Ora per fortuna non corre più pericolo di vita.