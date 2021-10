Rissa all'alba a Milano: donna accoltellata in strada, è gravissima

Una vittima in condizioni critiche in ospedale. Un uomo con una ferita superficiale in un altro pronto soccorso. Tre testimoni presenti, altri fuggiti. Misteriosa alba di sangue a Milano, dove una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata accoltellata al termine di una lite.

L'allarme, stando alle prime informazioni finora apprese, è scattato pochi minuti prima delle 6, quando i carabinieri sono intervenuti all'ospedale Niguarda, dove era appena arrivata una 32enne - italiana, residente a Segrate - colpita da due profondi fendenti alla gamba destra e per questo ricoverata in rianimazione in pericolo di vita.

Secondo i primi accertamenti dei militari, la violenza sarebbe esplosa in via Alessio di Tocqueville - in piena zona movida del centro città -, dove si sarebbero fronteggiati un gruppo di uomini, tutti descritti come africani, e la comitiva in cui si trovava la donna.

La vittima portata in ospedale dal compagno

La vittima è arrivata in ospedale accompagnata dal compagno e due amici: sono stati proprio loro a riferire agli investigatori della rissa, senza però dire di più sul motivo della lite nè su chi sia stato materialmente a sferrare le coltellate. Poco dopo, i carabinieri hanno rintracciato all'ospedale Fatebenefratelli un 25enne senegalese, che presentava una ferita da arma da taglio superficiale alla gamba: l'ipotesi è che sia rimasto coinvolto nella stessa lite.

Le indagini sono affidate alla compagnia Duomo e al nucleo investigativo. I militari stanno cercando riscontri ai primi racconti dei testimoni e stanno provando a dare un volto e un nome a tutti i presenti alla rissa.