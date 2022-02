La mamma che aggredisce i poliziotti per "liberare" il figlio arrestato

Ha cercato di far fuggire suo figlio ormai "in trappola". Senza pensarci due volte, ha aggredito due poliziotti nella speranza di far scappare il suo ragazzo. Ma alla fine lei è stata denunciata e lui è finito in manette. Un giovane di 17 anni è stato arrestato, e sua mamma 44enne è stata indaga a piede libero, al termine di un tentativo di rapina decisamente movimentato andato in scena lunedì sera in piazzale Loreto a Milano.

L'allarme è scattato poco prima della mezzanotte, quando un agente che stava andando in questura per iniziare il turno di notte ha notato un taxi fermo a bordo strada con una persona "infilata" con metà busto nell'abitacolo. Appena il poliziotto, che era in divisa, si è avvicinato per capire cosa stesse accadendo, il 17enne si è immediatamente allontanato, cercando di fuggire. In soccorso del primo agente è arrivato un collega, in quel momento libero dal servizio, che ha visto la scena ed è subito intervenuto.

Appena i due sono riusciti a raggiungere e bloccare il ragazzo, da dietro è arrivata sua madre che si è scagliata contro i poliziotti aggredendoli per "liberare" il figlio. Alla fine, anche grazie all'intervento di una volante, il giovane e la donna sono stati bloccati e immobilizzati. Gli agenti hanno quindi ricostruito che il 17enne aveva fermato il tassista con la scusa di chiedergli un'indicazione e aveva poi cercato di rapinarlo dovendo però fare i conti con la reazione del conducente dell'auto bianca.

Il 17enne è stato così dichiarato in arresto con l'accusa di tentata rapina aggravata, mentre sua madre è stata indagata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I primi due poliziotti intervenuti sono invece finiti in ospedale, ma fortunatamente con ferite lievi.