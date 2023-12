Donna accoltellata all'autogrill: si cerca l'ex marito

Braccata all’interno dell’area di servizio. Vittima una donna di 58 anni residente nel Milanese che, mentre aspettava in auto le figlie di ritorno dai locali dell'autogrill Bisenzio Est (Firenze), è stata sorpresa nell'abitacolo da un uomo incappucciato martedì pomeriggio. Per motivi ancora da chiarire, l’uomo ha estratto un coltello e colpito la donna alla coscia. Poi è fuggito, come riporta FirenzeToday.

A dare l’allarme sarebbero state le figlie della donna, di 29 e 31 anni, che hanno allertato il 112. La 58enne, che con le figlie era partita per Cerveteri (Roma) per passare il Natale con alcuni parenti e stava facendo ritorno a Segrate (Milano), è stata accompagnata in codice giallo all'ospedale di Careggi (Firenze). La vittima è un'insegnante. Nonostante i fendenti e lo choc, non è in pericolo di vita.

Sul posto, lungo la A1, si è subito recata la polizia stradale e la squadra mobile. Si cerca l'aggressore. Le indagini si concentrerebbero nell'ambito familiare, si cerca l’ex marito della donna che risulta irreperibile.

La polizia stradale sta acquisendo le immagini delle telecamere e sentendo eventuali testimoni.