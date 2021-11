Donna aggredita a Cinisello (Milano)

Una donna trasportata in ospedale in codice rosso dopo essere stata trovata sotto l'effetto dell'alcol e, parrebbe, in seguito a un pestaggio. L'accaduto in via Gozzano a Cinisello Balsamo, hinterland nord di Milano, nel pomeriggio di venerdì 19 novembre, verso le 14.20.

Sul posto sono accorsi 118, con un'ambulanza, e polizia di Stato. La vittima, una donna straniera di 36 anni, è stata trovata in uno stato di semi incoscienza a causa dell'abuso alcolico. Al momento non è ancora chiaro chi l'abbia aggredita. Per fortuna non ha riportato traumi dovuti alle percosse che avrebbe subìto.

Dopo averle prestato le prime cure sul posto, i soccorritori l'hanno trasportata, in codice rosso, all'ospedale Bassini di Cinisello.