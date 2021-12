Giovane donna aggredita per strada nella notte a Milano

Una trentenne ferita per strada e soccorsa. L'accaduto nella tarda serata di venerdì 17 dicembre, intorno alle 23, in via delle Forze Armate, all'altezza del civico 163, a Milano.

Sul posto è intervenuto 118, con un'ambulanza. La donna ha ricevuto le prime cure per poi venire trasportata all'ospedale San Carlo, in codice giallo, per via di diverse escoriazioni che aveva riportato a volto, ginocchio e torace. Al momento dell'arrivo dei soccorritori la ragazza era sveglia.

Al momento non è chiara né la dinamica dell'aggressione di cui sarebbe stata vittima la giovane donna né chi possa esserne l'autore.