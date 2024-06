"Ammazzo tutti": donna aggredita al bar dall'ex fidanzato armato di mannaia

La promessa di vendetta. I propositi di sangue che si trasformano immediatamente in realtà. La tragedia evitata soltanto grazie al coraggio di alcuni testimoni e all'immediato intervento dei carabinieri. Attimi di terrore venerdì sera fuori da un bar di via Padova, dove una donna di 35 anni, cittadina marocchina, è stata aggredita dall'ex fidanzato, un 45enne italiano poi fermato dai militari del Radiomobile e arrestato con l'accusa di atti persecutori aggravati. Le manette sono scattate per Cristian C., numerosi precedenti alle spalle ma soprattutto un cognome che in quella zona di Milano vuol dire droga, soldi, sangue.

La violenza, stando a quanto ricostruito da MilanoToday, è esplosa verso le 19.50, quando l'uomo si è presentato fuori dal locale e ha iniziato a minacciare e insultare la ex compagna, con cui aveva avuto una relazione da febbraio del 2022 fino ad aprile scorso. I primi a intervenire sono stati i titolari del bar, che hanno cercato di difendere la vittima e allontanare l'aggressore. Proprio in quel momento, però, il 45enne, completamente fuori di sé, ha urlato: "Ora vado a casa, prendo l'accetta e vi ammazzo a tutti".

Pochi istanti dopo la promessa è diventata realtà. L'ex fidanzato si è infatti ripresentato davanti ai tavolini con un'accetta in mano e, dopo aver preso per i capelli la 35enne, le ha puntato la lama da 17 centimetri alla gola. Diversi testimoni, spaventati dalle urla, hanno immediatamente dato l'allarme alle forze dell'ordine, con il 45enne che è così tornato a casa a posare l'arma, sperando di farla franca. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, lo hanno bloccato nonostante un tentativo di fuga e hanno ricostruito l'accaduto. Perquisendo l'abitazione dell'uomo - che vive poco distante - hanno poi trovato e sequestrato la mannaia.

Nonostante la reticenza di alcuni che avevano assistito all'aggressione, tra cui un paio di parenti dell'arrestato, i militari sono poi riusciti a mettere insieme tutte le tessere del puzzle. Stando a quando accertato, la donna - che mai aveva denunciato i comportamenti dell'ex compagno - già in passato era stata vittima di altri episodi di violenza. Nei due anni di convivenza era stata spesso costretta a restare in casa, minacciata, obbligata a non lavorare, controllata e aggredita, finendo un paio di volte in ospedale. Accecato dalla gelosia, l'ex aveva anche montato delle telecamere davanti alla porta dell'appartamento in modo da poter controllare ogni suo movimento mentre lui non c'era.

Così, ormai esausta, lei ad aprile aveva deciso di troncare la relazione, iniziando però a fare i conti con le nuove minacce dell'uomo. Ora, dopo il raid armato al bar, su disposizione del pm della procura di Milano, Enrico Pavone, il 45enne è stato accompagnato nel carcere di San Vittore.